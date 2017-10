Xbox One – Xbox Originals sollen verdammt gut aussehen

Das ist ein Brett. Die Xbox Originals Games laufen auf der Xbox One S in Full HD und 60 fps. Das sagte Albert Penello via Twitter. Die Spiele werden auf der Xbox One X in 16 facher nativer Auflösung laufen und somit verdammt gut aussehen. Schaut euch die beiden Videos an und staunt.

OG Xbox games run at 4X resolution on Xbox One S, and 16X resolution on Xbox One X – that’s native, NOT upscaled! https://t.co/P3MIPVfhZc — Albert Penello (@albertpenello) 23. Oktober 2017