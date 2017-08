Xbox One X in nicht mal 5 Minuten ausverkauft

Heute gab Microsofts einige Neuigkeiten zur Xbox One X preis. Zu diesem Anlass war die Konsole auch erstmals vorbestellbar, doch auch schnell ausverkauft.

Wie gewonnen, so zerronnen. Heute Abend um 21 Uhr hat Microsoft einen Stream zur gamescom 2017 veranstaltet. Weltweit konnte man von da an die Konsole vorbestellen. Doch leider kamen nicht alle in den Genuss, da die Xbox One X in weniger als 5 Minuten ausverkauft wurde und nun nicht mehr vorbestellbar ist.

Neben der normalen Xbox One X, wurde auch noch die Project Scorpio-Edition angekündigt. Die Sonderedition ist genau wie die normale ausgestattet, nur hat sie noch eine exklusive Gravur und einen anderen Controller. Wann die beiden Modelle wieder bestellbar sind kann man noch nicht sagen.