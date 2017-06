Xbox One X – Die Enthüllung auf der E3

Die Xbox Scorpio ist Geschichte – die neue Xbox Konsole wird den klangvollen Namen Xbox One X haben :). Eine tolle Idee, oder? Nun ja nicht wirklich, aber das spielt auch keine große Rolle. Die neue Xbox One X wird am 7. November erscheinen und somit eigentlich eine Xbox One Erweiterung wie die Playstation 4 Pro. Allerdings ist die Microsoft Variante mit viel mehr Power behaftet und ist die kleinste Xbox aller Zeiten.

Zudem werden alle aktuellen Spiele aus der Xbox Bibliothek auch auf der Xbox One X verfügbar sein und dass noch besser und noch schneller.

Der Preis der Xbox One X beläuft sich auf 499 Dollar, was auch in Deutschland 499 Euro sein werden.

Xbox One X Xbox One (S) PS4 Pro CPU 8 x86-Kerne

2,3 GHz 8 Jaguar-Kerne

1,75 GHz 8 Jaguar-Kerne

2,1 GHz GPU 40 Einheiten

1172 MHz Taktrate 12 GCN Einheiten

853 MHz Taktrate (One S: 914 MHz) 36 GCN Einheiten

911 MHz Taktrate RAM 12 GB GDDR5 8 GB DDR3/32 MB ESRAM 8GB GDDR5 RAM-

Bandbreite 326 GB/s DDR3: 68 GBs, ESRAM max. 204 GB/s

(One S: 219 GB/s) 218 GB/s Festplatte 1 TB 500 GB/1 TB/2 TB 1 TB Laufwerk 4k UHD Blu-Ray Blu-Ray (One S: 4K UHD) Blu-Ray

Angekündigte Spiele:

PLAYERUNKNOWN’S BATTELGROUNDS

Metro:Exodus

Assassin’s Creed:Origins

State of Decay 2

Sea of the Thieves

Forza 7

PACOMA

Super Lucky’s Tale

Cuphead

Crackdown 3

Es handelt sich hier um eine Live Berichterstattung. Neue Infos werden so schnell wie möglich aktualisiert!