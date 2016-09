Xbox One – Weiteres Spiel für die Abwärtskompatibilität

Die Xbox One bekommt wieder Zuwachs bei der Abwärtskompatibilität. Doch bevor ihr mit dem Jubeln beginnt, es handelt sich dabei leider wieder nur um einen Arcade Titel aus dem Jahr 2007. Wer sich also noch an Word Puzzle erinnern kann oder es früher mal gerne gespielt hat darf sich nun freuen. Doch wir können uns Hoffnung auf baldige Blockbuster machen. Phil Spencer sagte in einem Tweet das schon bald neue „große“ Games verfügbar sein soll, sie müssen allerdings erst noch einen Testlauf bestehen. Um welche Spiele genau es sich handelte wissen wir aber nicht.

@FoxHalo Just the order things come out of testing. We have some I’ve really been looking forward to coming soon.

— Phil Spencer (@XboxP3) 20. September 2016