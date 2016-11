Xbox One – Und wieder Nachschub für die Abwärtskompatibilität

Die Xbox One bekommt weiteren Zuwachs in der Abwärtskompatibilität. Wer aber nun echte Blockbuster oder lang erwartete Titel erhofft, wird leider enttäuscht werden. Denn mit Omega Five und Military Madness kommen zwei eher unbekannte Titel in den Xbox Store und sind im Laufe des Abend spielbar.

Omega Five and Military Madness are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/XeW4T1Ol0I — / Larry Hryb / + 1m (@majornelson) 17. November 2016