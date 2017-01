Xbox One – Und weiter geht die Abwärtskompatibilität

Nachdem wir erst vor einigen Tagen mit satten sieben abwärtskompatiblen Games beglückt worden sind geht es nun schon wieder weiter. Und diesmal kommen besonders Mega Man Fans auf ihre Kosten. Denn wie Major Nelson via Twitter mitteilt sind ab sofort die Games Mega Man 9, Mega Man 10 und Beat´n Groovy abwärtskompatibel.

MEGA MAN 9, MEGA MAN 10 and Beat’n Groovy are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/YRhZrnypJv

— / Larry Hryb / (@majornelson) 12. Januar 2017