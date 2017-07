Xbox One – Super Streetfighter IV Arcade Edition abwärtskompatibel

Zuwachs in der Abwärtskompatibilität. Wie Major Nelson auf Twitter zwitschert ist der Titel Super Streetfighter IV Arcade Edition ab sofort abwärtskompatibel und somit auch auf der Xbox One spielbar.

Super Streetfighter IV Arcade Edition is coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/WfShOJpLGm

— 💬 Larry Hryb (@majornelson) 13. Juli 2017