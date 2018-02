Auf der Xbox One gibt es ab sofort ein weiteres Xbox 360 abwärtskompatibles Game. Wie Xbox via Twitter mitteilt steht euch Splinter:Cell Conviction zur Verfügung. Und da dieser Titel auch gerade in den Ubisoft Deals dabei ist, spart ihr dabei auch noch 50 Prozent. Also schnell zuschlagen.

🆕😱 Splinter Cell: Conviction auf #XboxOne & aktuell sogar noch günstiger zu haben 👉 https://t.co/WDE1BqEWZC pic.twitter.com/O621KDA9oo — Xbox DACH (@XboxDACH) 8. Februar 2018

Quelle: Ubisoft Blog