Xbox One S – Amazon Video erstrahlt ab sofort in 4K

Mit eurer Xbox One S und dem passenden 4K Fernseher dürft ihr euch endlich auch über 4K Unterstützung bei der Amazon Video App freuen. Viele bekannte Serien und Filme können somit endlich auch in Ultra-HD angeschaut werden. Das Update der App sollte beim nächsten Starten automatisch verfügbar sein.

Starting today, watch all your favorite @AmazonVideo Originals in stunning 4K on your #XboxOneS. Learn more here: https://t.co/loiH91wNa2 pic.twitter.com/wzEh4OsE2H

— Xbox (@Xbox) 19. Mai 2017