Xbox One: Preview-Update veröffentlicht

Jeder von euch, der am Preview-Programm von Microsofts Xbox One teilnimmt, kann sich ab Sofort über ein neues Update für das Dashboard seiner Konsole freuen. Das Update mit der Versionsnummer rs1_xbox_rel_1610.161103-1900 will sich um diverse Absturzprobleme kümmern. Außerdem wird die Spracherkennung von Cortana in ein paar Sprachen verbessert. Deshalb wünscht sich Microsoft, dass alle Preview-Teilnehmer fleißig Cortana nutzen, um sie weiter zu verbessern.

Diverse Bug-Fixes

Desweiteren bekommen Spieler, die wegen ihrer schlechten Reputation keine Nachrichten mehr schicken dürfen, endlich eine Info, wieso diese Funktion gesperrt ist. Außerdem bleibt die Seite mit den Netzwerkstatistiken nicht mehr leer, wenn keine Xbox-Live-Verbindung hergestellt werden kann. Und zu guter Letzt wird auch der Bug mit dem virtuellen Keyboard behoben, der es verhinderte die Eingabe-Taste zu drücken.

Was haltet ihr von diesem Update?