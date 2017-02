Xbox One – Phil Spencer kündigt weitere abwärtskompatible Spiele an

In dieser Woche könnte die Abwärtskompatibilität auf der Xbox One neues Futter bekommen. Das lang ersehnte Call of Duty: Black Ops 2 wird aber nicht dabei sein. Das wiederholte Phil Spencer auch noch mal in seinem Tweet. Dafür wird es aber andere großartige Games geben. Welche das sind bleibt (noch) sein Geheimnis.

@0MrMaskin0 Nah, no shifts. I did see next week’s list, looks good. No BO2 before I get bombarded with that ?

— Phil Spencer (@XboxP3) 19. Februar 2017