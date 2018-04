Xbox One – Neuigkeiten zur Abwärtskompatibilität der ersten Xbox

Zur letzten E3 verlor Microsoft ebenfalls einige Worte übe die kommende Abwärtskompatibilität der ersten Xbox. So sollten auch Spiele der betagteren Heimkonsole auf der Xbox One spielbar werden. Nachdem der Redmonder Konzern bereits 13 Xbox-Klassiker auf der aktuellen Heimkonsole spielbar gemacht hat, scheint es jedoch recht still um das Feature geworden zu sein. Nun meldete sich Microsoft aber erneut zum Thema zu Wort.

So betonte man via Xbox Wire, dass Fans im Rahmen der bereits angekündigten „Inside Xbox“ -Streams Neuigkeiten zum Thema zu erwarten hätte. Die Show könnt ihr am 10. April 2018 live im Stream verfolgen. Zudem fügte der Konzern hinzu, dass man bezüglich der Abwärtskompatibilität der ersten Xbox die häufigsten Fan-Anfragen erhält. Man sei sich der Wichtigkeit des Themas also durchaus bewusst.