Xbox One – Neues Preview-Update beseitigt Bugs

Ein neues Preview Update für die Xbox One beseitigt Bugs im Store und bei den Video-Apps. Mehr dazu in den unteren Changelogs. Also nicht wundern wenn ihr beim Start der Konsole wieder ein wenig warten müsst.

DETAILS

OS version released: rs1_xbox_rel_1608.160914-1900

Available: 6:00PM PDT 9/16 (1:00 AM GMT 17/9)

FIXES

• Store

Resolved an issue which prevented certain games from being pre-ordered.

• Snap

Resolved an issue which sometimes caused stuttering or framerate issues in snapped video apps.