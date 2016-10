Xbox One – Neue Games für die Abwärtskompatibilität

Die Xbox One bekommt nach langer Zeit mal wieder Zuwachs für die Abwärtskompatibilität. Gleich drei Xbox 360 Games finden den Weg in den Xbox Live Store. Und dabei ist mit RAGE ein ziemlich brauchbarer Titel erhältlich. Außerdem gibt es noch Killer is Dead und Shred Nebula.

