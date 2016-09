Xbox One – Nesbox Update bringt Speichermöglichkeit und zweiten Controller

Der NES Emulator Nesbox auf der Xbox One bekommt bald ein neues Update. Dann wird es möglich sein zu speichern und einen zweiten Controller anzuschließen. Auch die Benutzeroberfläche soll ein Facelifting bekommen. Außerdem kündigen die Entwickler via Twitter an das die Bugs mit GBA Games bald beseitigt werden.

Hier kommt hier direkt zum Nesbox Emulator (läuft über Microsoft Edge via HTML5)

@TimBnett next build changes: new ui, saves, GB fix, two gamepads, maybe something else — nesbox.com (@nesboxcom) 19. September 2016