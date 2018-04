Xbox One – Nächste Ladung Xbox Classic Games trudelt ein

Und die zweite Fuhre der Xbox Classic Games trudelt im Laufe des Tages für die Xbox One ein. Somit können weitere Games der Xbox Konsole dank Abwärtskompatibilität auf der Xbox One gespielt werden. Dabei handelt es sich um folgende Games:

Destroy All Humans

Full Spectrum Warrior

Mercenaries

MX Unleashed

Panzer Elite Action

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront 2

Star Wars Republic Commando

Star Wars Jedi Starfighter

Star Wars Knights of Republic 2

Star Wars Jedi Knight Jedi Academy

Destroy All Humans!, Full Spectrum Warrior, Mercenaries, MX Unleashed, Panzer Elite Action, Battlefront, Battlefront II, Jedi Academy, Jedi Starfighter, Knights of the Old Republic II & Republic Commando are coming to Xbox One Back Compat today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/ky3kYnqiV3

— [ 💬 Larry Hryb ] (@majornelson) 26. April 2018