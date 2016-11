Xbox One – Nachschub für die Abwärtskompatibilität

Die Abwärtskompatibilität bekommt weiteren Nachschub. Und dabei handelt es sich um namhafte Zugänge. Das hat Major Nelson gerade ganz frisch getwittert. Die Games werden im Laufe des Abend verfügbar sein. Neben Oblivion gibt es noch Medal of Honor Airborne, Trine 2 und Astropop. Also ran an die Controller.

Oblivion, MOH Airborne, Trine 2 and Astropop are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/yTnOSjqmrG — / Larry Hryb / (@majornelson) 29. November 2016