Xbox One – Mehrere Halo Titel sollen abwärtskompatibel werden

Mehrere Halo-Titel sollen noch in diesem Jahr mit der Abwärtskompatibilität der Xbox One beglückt werden. Das gab Phil Spencer via Twitter bekannt. Dabei handelt es sich um die Titel Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4 und Halo: CE Anniversary. Später soll es auch sämtliche Map Packs kostenlos als Bonus dazu geben. Wann die Spiele genau erscheinen ist aber noch nicht bekannt. Wenn dann erfahrt ihr das aber natürlich bei uns.

Halo 3, H3: ODST, Halo 4, and Halo: CEA are coming to @Xbox One Back Compat with free DLC for all titles! Read more: https://t.co/FNtjcMoNtk pic.twitter.com/mC4TLB4QrQ

— Halo (@Halo) 6. Juli 2017