Xbox One – Mass Effect 2 und 3 werden abwärtskompatibel

Na da warten wir doch schon eine ganze Weile drauf und nun ist es endlich soweit. Mass Effect 2 und Mass Effect 3 werden abwärtskompatibel und auf der Xbox One lauffähig sein. Das bestätigte Major Nelson via Twitter. Mass Effect wurde von den Fans sehnlichst gewünscht und findet nun endlich den Weg auf die Xbox One.

Mass Effect 2 and Mass Effect 3 are coming to Xbox One Backward Compatibility today. #HappyN7Day https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/7QhGCbrutd — / Larry Hryb / + 1m (@majornelson) 7. November 2016