Xbox One – Major Nelson kündigt Back Compat Super Sale an

Am Dienstag, den 16. Mai sollten Fans von Xbox 360 Games unbedingt die Augen offen halten. Denn dann wird es einen Super Sale für abwärtskompatible Games auf der Xbox One geben. Dabei sollen über 275 Spiele bis zu 75 Prozent reduziert sein. Wie er via Twitter mitteilt werden Games wie Red Dead Redemption, Skate 3, GTA IV und Call of Duty: Black Ops II dabei sein. Alle Angebote findet ihr am Dienstag natürlich auch bei uns.

Back Compat Super Sale starts 16 May with up to 75% off on 275+ titles like Call of Duty Black Ops II, Red Dead Redemption, Skate 3 & GTA IV pic.twitter.com/siy48t41xA — Larry Hryb 💬 (@majornelson) 12. Mai 2017