Xbox One – Mafia II und Prey ab sofort abwärtskompatibel

Es gibt weiteren Zuwachs für die Xbox One Abwärtskompatibilität. Wie Major Nelson via Twitter mitteilt sind die Xbox 360 Games Mafia II und Prey ab sofort auch auf der Xbox One spielbar. Wer die Titel noch nicht sein Eigen nennt kann freuen, da diese gerade im 2K Publisher Sale günstiger zu haben sind.

Mafia II and Prey are coming to Xbox One Backward Compatibility today. Both titles are also on sale in this week’s @2K Publisher Sale https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/XRZTxhOkwE

— Larry Hryb (@majornelson) 13. Februar 2018