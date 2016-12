Xbox One – Lost Odyssey bis zum 31. Dezember kostenlos

Da die Abwärtskompatibilität der Xbox One mittlerweile schon über 300 Xbox 360 Games umfasst, hat Microsoft sich mal eben die Spendierhosen angezogen und schenkt euch bis zum 31. Dezember 2016 das Xbox 360 Game Lost Odyssee. Das ist auch kein Haken oder sonst was hinter. Also einfach auf den Link klicken und direkt herunterladen. Außerdem hat Major Nelson via Twitter bekannt gegeben, dass der abwärtskompatible Titel Blue Dragon ab sofort auch digital erhältlich ist.

Hier geht´s direkt zu Lost Odyssee

Xbox One Back Compat titles Lost Odyssey & Blue Dragon are now available digitally. Lost Odyssey FREE until 31 DEC https://t.co/qoJ7o5KbQn pic.twitter.com/SbUz1b6OeN — / Larry Hryb / (@majornelson) 14. Dezember 2016