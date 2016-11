Xbox One – LIMBO wird abwärtskompatibel

LIMBO Fans dürfen nun auch auf der Xbox One zocken. Wie Major Nelson auf Twitter bekannt gab wird der Xbox 360 Titel im Laufe des Tages abwärtskompatibel und somit auf der Xbox One spielbar. Weitere Spiele sollen in den nächsten Tagen folgen.

LIMBO is coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/whaXMxPsLh — / Larry Hryb / + 1m (@majornelson) 3. November 2016