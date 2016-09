Xbox One – Kostenlose Kartenpakete für Call of Duty

Die Xbox One bringt immer mehr Call of Duty Teile zur Abwärtskompatibilität. Zuletzt durften wir uns über Call of Duty: World at War freuen. Nun gibt es auch die passenden Bonus Kartenpakete zu den Spielen umsonst im Store. Schnell sein und runterladen.

Call of Duty 2 Bonus Kartenpaket

Call of Duty 3 Bonus Kartenpaket

Call of Duty: World at War Makin Bonus Map