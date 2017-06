Xbox One – Keine Erfolge für die Xbox Original Games

Das war zu erwarten: Die Original Xbox Games auf der Xbox One werden keine Erfolge beinhalten. Der Grund ist ganz simpel: Die Erfolge wurde erst 2005 mit dem Launch der Xbox 360 eingeführt. Es wäre zuviel Arbeit diese noch nachträglich einzupflegen. Die Original Xbox Games sollen Ende des Jahres dank der Abwärtskompatibilität auf der Xbox One spielbar sein.

Hey @TrueAchievement @richstone99 Not sure if this was known, but please see the attached photo, re: Backwards Compatible o.g. Xbox games. pic.twitter.com/1VLQ4JYA6T

— Ed Haenftling Jr. (@haenftling) 16. Juni 2017