Xbox One Game Pass – Gameware at. reagiert und nimmt Xbox Konsolen aus dem Sortiment

Krasse Entscheidung oder richtiger Schritt? Der Händler Gameware.at zieht Konsequenzen aus dem Xbox One Game Pass Update und wird künftig keine Xbox One Konsolen mehr verkaufen. Das neue Angebot nimmt laut Gameware direkten Einfluss auf die Spieleverkäufe. Gegenüber GamesMarkt erklärte Gameware.at das es keinen Sinn mache noch weitere Xbox One Konsolen zu verkaufen. Diese bringen null Verdienst und nur Aufwand, wenn Microsoft am Vertrieb der Software nur noch selbst verdienen will. Wer das Geschäft allein machen will, soll auch die Arbeit allein machen.

Wie findet ihr die Reaktion von Gameware.at? Richtig oder übertrieben? Sagt es uns in den Kommentaren.