Xbox One – Fünf Mal Nachschub für die Abwärtskompatibilität

Die Xbox One bekommt gleich fünffachen Nachschub für die Abwärtskompatibilität. Wie Major Nelson via Twitter mitteilt werden somit gleich fünf weitere Xbox 360 Games den Weg auf die Xbox One Konsole finden. Dabei handelt es sich um Bullet Soul, Bullet Soul-Infinite Burst, Hard Corps: Uprising, Harms Way und Band of Bugs. Wie ihr seht keine Blockbuster sondern eher ein paar Arcade-Games. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere genau auf dieses Game gewartet 😉

Also, Bullet Soul and Bullet Soul -Infinite Burst- are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/KTVbFfidfS — Larry Hryb 💬 (@majornelson) 4. Mai 2017

Hard Corps: Uprising, Harms Way and Band of Bugs are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/uLVaBI8rVN — Larry Hryb 💬 (@majornelson) 4. Mai 2017