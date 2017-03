Xbox One – Far Cry 3 wird endlich abwärtskompatibel

Xbox One Fans dürfen sich endlich über ein richtigen Blockbuster für die Abwärtskompatibilität freuen. Wie Major Nelson via Twitter mitteilt wird Far Cry 3 im Laufe des Abends zur Verfügung stehen.

Far Cry 3 is coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/uHB2QJ768J — Larry Hryb 💬 (@majornelson) 30. März 2017