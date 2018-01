Xbox One – Endlich wieder weitere abwärtskompatible Games

Nach vielen Wochen dürfen wir uns endlich wieder über weitere abwärtskompatible Xbox 360 Games für die Xbox One freuen. Wie Major Nelson via Twitter verkündet sind nun Sniper Elite V2, Driver San Francisco und Far Cry 2 am Start. Welche Xbox 360 Spiele würdet ihr unbedingt gerne auf der Xbox One zocken – sagt es uns in den Kommentaren.

Sniper Elite V2, Far Cry 2 and Driver San Francisco (available on disc or digitally if previously purchased) are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/TEuMUtcyNk — Larry Hryb🎮🎙📺 (@majornelson) 16. Januar 2018