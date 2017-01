Xbox One – Endlich wieder neue abwärtskompatible Games eingetroffen

Lange haben wir darauf warten müssen und direkt gibt es massigen Nachschub für die Xbox One Abwärtskompatibilität. Nicht nur ein oder zwei Games warten auf euch sondern sage und schreibe direkt sieben Stück. Und da sind auch ein paar Knaller dabei. Hier die Games im Überblick:

Battlefield 3

Battlefield Bad Company 2

Dragon Age: Origins

Strania

The Splatters

Scrap Metal

Ghostbusters

Strania, The Splatters, Scrap Metal and Ghostbusters are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/EWXYgIfYzJ

— / Larry Hryb / (@majornelson) 10. Januar 2017