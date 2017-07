Xbox One – Ein paar Xbox 360 Games für die Abwärtskompatibilität

Es gibt wieder Nachschub für die Xbox One Abwärtskompatibilität. Wie Major Nelson via Twitter verlauten lässt gibt es vier weitere Xbox 360 Games die nun auf der Xbox One lauffähig sind. Dabei handelt es sich um folgende Titel:

Costume Quest 2

Virtua Fighter 2

Quantum Conundrum

Frontlines: Fuel of War

Costume Quest 2, Virtua Fighter 2, Quantum Conundrum & Frontlines: FoW are coming to Xbox One Back Compat today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/eNIuOnmIP0 — 💬 Larry Hryb (@majornelson) 18. Juli 2017