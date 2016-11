Xbox One – Echte Kracher für die Abwärtskompatibilität

Na das kann sich doch echt mal sehen. Gleich drei neue abwärtskompatible Games kommen auf die Xbox One. Und diesmal handelt es sich nicht nur schnöde Arcade Games sondern unserer Meinung nach richtige Kracher. Neben Pure dürft ihr euch über Rayman Legends und über Burnout Paradise freuen. Das gab Major Nelson via Twitter bekannt.

Burnout Paradise, Rayman Legends and Pure are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/ccY4SGqxjl

— / Larry Hryb / + 1m (@majornelson) 22. November 2016