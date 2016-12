Xbox One – Dreimal neuer Nachschub für die Abwärtskompatibilität

Die Xbox One bekommt dreifachen Nachschub in der Abwärtskompatibilität. Dabei handelt sich um die Xbox 360 Games Shadowrun, Space Ark und Shotest Shogi, wobei letzteres wohl nur echte Fans kennen dürften. Die neuen Spiele hat Major Nelson soeben via Twitter veröffentlicht und sie werden im Laufe des Abends verfügbar sein.

Shadowrun, Space Ark and Shotest Shogi are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/iDNwpyFA5N — / Larry Hryb / (@majornelson) 8. Dezember 2016