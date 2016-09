Xbox One – Dreimal Nachschub für die Abwärtskompatibilität

Die Xbox One hat wieder Nachwuchs bekommen. Ab sofort gibt es drei Xbox 360 Games die dank der Abwärtskompatibilität auf der Xbox One kompatibel sind. Dabei handelt es sich um die Titel Lost Odyssey, Toy Story 3 und Guwange. Vielleicht hat da ja jemand von euch Bock drauf.

Lost Odyssey, Toy Story 3 and Guwange are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/9CI3GeOHBz

— \\ Larry Hryb \\ (@majornelson) 29. September 2016