Xbox One – Drei Xbox 360 Games für die Abwärtskompatibilität

Die Xbox One Abwärtskompatibilität bekommt wieder Zuwachs. Im Laufe des Tages werden drei weitere Xbox 360 Games im Store zu finden sein. Eigentlich sind es sogar vier. Denn Splosion Man ist aktuell kostenlos verfügbar, dabei könnte es sich aber um eine spezielle Aktion handeln. Ihr solltet also schnell sein. Auf folgende drei Spiele dürft ihr euch freuen:

Bound by Flame

The Maw

Virtua Fighter 5 Final Showdown

Bound by Flame, The Maw & Virtua Fighter 5 FS are coming to Xbox One Back Compat today

— \\ Larry Hryb \\ (@majornelson) 15. September 2016