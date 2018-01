Xbox One – Drei weitere Xbox 360 Games abwärtskompatibel

Und schon geht es weiter mit der Abwärtskompatibilität. Wie Major Nelson soeben via Twitter verkündet gibt es drei weitere Xbox 360 Games für die Xbox One. So stehen euch im Laufe des Abends Magic 2013, Magic: The Gathering and Magic 2014 — Duels of the Planeswalkers zur Verfügung.

