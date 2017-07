Xbox One – Drei weitere Games für die Abwärtskompatibilität

Erst wurden die Games with Gold angekündigt und nun legt Major Nelson via Twitter noch ein paar Xbox 360 Games für die Abwärtskompatibilität dazu. Ganze drei weitere Games sind ab sofort auch auf der Xbox One spielbar. Dabei handelt es sich um folgende Games:

GYRUSS

Raiden IV

Red Faction: Armageddon

Red Faction: Armageddon ist vom 16. bis zum 31. August als kostenloses Xbox 360 Games with Gold Spiel dabei.

GYRUSS, Raiden IV and Red Faction: Armageddon are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/LQfvqswmwM — 💬 Larry Hryb (@majornelson) 25. Juli 2017