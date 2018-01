Die Unterstützung für abwärtskompatible Games auf der Xbox One geht weiter. Mit Major Nelson via Twitter verkündet sind ab sofort die Xbox 360 Games Spec Ops: The Line, The Darkness II und The Misadventures of PB Winterbottom für die Xbox One verfügbar.

Spec Ops: The Line, The Darkness II and The Misadventures of PB Winterbottom are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/XBgGdpBe6i — 🌊 Larry Hryb 🌊 ⚓ (@majornelson) 30. Januar 2018