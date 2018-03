Xbox One – Dreifacher Zuwachs für die Abwärtskompatibilität

In schöner Regelmäßigkeit veröffentlicht Xbox weitere Xbox 360 Games für die Xbox One. Wie Major Nelson via Twitter verkündet gibt es diesmal gleich dreifachen Nachschub. So stehen die Xbox 360 Games Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier, Metal Gear Solid Peace Walker HD Edition und Axel & Pixel für die Xbox One zur Verfügung.

