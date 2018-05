Und weiter geht die Unterstützung für die Xbox One Abwärtskompatibilität. Wie Major Nelson via Twitter mitteilt wird die Xbox 360 Version von Dragon Age 2 für die Xbox One lauffähig gemacht.

Dragon Age 2 is coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/STu0MDAr9k — [ 💬 Larry Hryb ] (@majornelson) 3. Mai 2018