Xbox One – Donnerstag könnten neue abwärtskompatible Games kommen

Laut Phil Spencer stehen uns am Donnerstag wohl einige Ankündigungen in Sachen Xbox One Abwärtskompatibilität bevor. Um es vorweg zu sagen: Call of Duty Black Ops 2 wird nicht dabei sein ;). Welche anderen Xbox 360 Games den Weg auf die Xbox One finden bleibt abzuwarten. Auch die neuen Games with Gold werden wohl noch in dieser Woche angekündigt. Eine spannende Woche für alle Xbox Fans.

@E_L_83 I think this week might be on Thursday given today was a US Holiday — Phil Spencer (@XboxP3) 21. Februar 2017

Quelle: Xboxdynasty.de