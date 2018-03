Wie Major Nelson via Twitter mitteilt ist der Xbox 360 Titel Call of Duty 4: Modern Warfare im Laufe des Abend auch auf der Xbox One dank Abwärtskompatibilität lauffähig. Außerdem ist der Titel aktuell im Xbox Spring Sale 2018 vergünstigt zu haben.

Call of Duty 4: Modern Warfare is coming to Xbox One Backward Compatibility today (it is also on sale as part of the Xbox Spring Sale) https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/s4xrE4m5ce

— 💬 Larry Hryb (@majornelson) 29. März 2018