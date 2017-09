Xbox One – Call of Duty: Advanced Warfare und Sonic Adventure abwärtskompatibel

Major Nelson hat zwei weitere Titel für die Xbox One Abwärtskompatibilität bekannt gegeben. Im Laufe des Abends sollen Call of Duty: Advanced Warfare und Sonic Adventure für die Xbox One lauffähig gemacht werden. Das hat Major Nelson via Twitter veröffentlicht:

Call of Duty: Advanced Warfare and Sonic Adventure are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/hD1sBvFZkk — Larry Hryb (@majornelson) 28. September 2017