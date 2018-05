Und weiter geht der Zuwachs für die Xbox One Abwärtskompatibilität. Wie Major Nelson via Twitter mitteilt wird im Laufe des Abends das Xbox 360 Game Burnout Revenge auf der Xbox One lauffähig gemacht.

Burnout Revenge is coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/0VPmCspt7z — [ 💬 Larry Hryb ] (@majornelson) 8. Mai 2018