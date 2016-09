Xbox One – Burnout Paradise könnte bald abwärtskompatibel werden

Gerade erst haben wir euch verkündet das Phil Spencer einige weitere Spiele für die Abwärtskompatibilität angedeutet hat. Nun melden sich die Entwickler von Criterion Games in einem Tweet zu Wort und deuten auf eine baldige Veröffentlichung von Burnout Paradise für die Xbox One hin. Ja da sagen wir doch nicht Nein und können es kaum erwarten. Vielleicht geht es ja jetzt ganz schnell.

Patience, Paradise fans! This work is continuing and we hope to have more BC news soon. https://t.co/y6SYCzyzqn

— CriterionGames (@CriterionGames) 21. September 2016