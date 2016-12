Xbox One – Bully – Die Ehrenrunde und mehr abwärtskompatibel

Die Abwärtskompatibilität macht keine Pause. Nachdem wir uns in dieser Woche schon über die BioShock Reihe und den kostenlosen Xbox 360 Titel Lost Odyssee freuen konnte legt Microsoft jetzt nochmal nach und zwar so richtig. Gleich sechs Spiele werden dabei abwärtskompatibel. Dabei handelt es sich um Bully-Die Ehrenrunde, Catherine, Skydive, Planets Under Attack, Raskulls und CLANNAD (nur in Japan).

Bully Scholarship Ed., Catherine and Raskulls are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/Mk9v9PbntQ — / Larry Hryb / (@majornelson) 15. Dezember 2016

Skydive, Planets Under Attack and CLANNAD (Japan Only) are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/uKS3nwoCue — / Larry Hryb / (@majornelson) 15. Dezember 2016