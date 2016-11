Xbox One – Black Friday Sale steht in den Startlöchern

Der Black Friday Sale ist DER Feiertag für alle Händler in den USA. Mittlerweile ist der spezielle Aktions-Tag auch in Deutschland ein Knaller geworden und wird auch bei uns gebührend gefeiert. In den USA ist die neue Xbox One S im Bundle vom 24. bis zum 28. November für unglaubliche 249 US-Dollar zu bekommen. Auch hier bei uns profitieren wir von den Angeboten, wobei die Xbox One Games im Vordergrund stehen.

Mehr als 250 Angebote soll es geben und wir lassen uns überraschen was am Ende alles dabei sein wird. Die ersten Angebote soll es bereits am 18. November geben, danach kann dann jeder vom 22. bis zum 28. November zuschlagen.Welche Angebote das genau sind und alles weitere dazu erfahrt ihr natürlich bei uns.

Quelle: Major Nelson