Xbox One – BioShock wird abwärtskompatibel

Die Abwärtskompatibilität der Xbox One bekommt prominenten Zuwachs. So wird die BioShock Reihe nun endlich auch Einzug auf der Next-Gen Konsole halten und mit den Titeln BioShock, BioShock II und BioShock Infinite dazu stoßen. Somit gibt es mittlerweile über 300 abwärtskompatible Xbox 360 Games für die Xbox One.

BioShock, BioShock 2 & BioShock Infinite are coming to Xbox One Back Compat today making it 300+ back compat titles https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/2uoNtXrSoT — / Larry Hryb / (@majornelson) 13. Dezember 2016