Xbox One – BD-R und BD-RE Update ab sofort verfügbar

Alle Xbox One Konsolen unterstützen ab sofort Blu-ray Discs im BD-R und BD-RE Format. Das bestätigte Mike Ybarra via Twitter. Vor einigen Tagen kam es noch so rüber als wenn nur die neue Xbox One S mit diesem Format unterstützt wird. Der gute Mike hat das nun klargestellt und nun dürfen sich alle Xbox One Besitzer über das App-Update freuen.

BD-R (einmalig beschreibbarer Datenträger) und BD-RE (wiederbeschreibbarer Datenträger)

Yes, BD-R/RE works on both Xbox One and Xbox One S. #Xbox — ♏️ike Ybarra (@XboxQwik) 4. November 2016