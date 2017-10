Xbox One – Bald mit dynamischen Hintergrundbildern

Wie die Kollegen von www.xboxdynasty.de berichten wird es bald wohl dynamische und animierte Hintergrundbilder für das Xbox One Dashboard geben. Mitglieder des Xbox Insiders Programm dürfen wohl schon Hand anlegen, wie die folgenden Tweets verdeutlichen. Dafür müssen sich Xbox Insider die App Theme my Xbox aus dem UK oder US Store herunterladen.

Take a look at My Dashboard in Motion #Xbox pic.twitter.com/HxB9AuW1c0 — Jamie ♏️oran (@JamieMoranUK) 4. Oktober 2017